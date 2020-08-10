Активісти вимагають від Зеленського не визнавати результатів виборів президента Білорусі.

У Києві другий день поспіль активісти прийшли під посольство Білорусі, щоб висловити підтримку братньому народу.

Фото: Макс Трєбухов

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Активісти звернулися до української влади з вимогами не визнавати результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також "засудити вбивства і побиття білоруських громадян".

Демонстранти вважають, що Україна повинна звернутися до міжнародних організацій щодо невідкладної реакції на події, що відбуваються в Білорусі.

Фото: Макс Трєбухов

Активісти закликають президента Володимира Зеленського запропонувати політичний притулок білорусам, які звернуться до посольства України в Республіці Білорусь.

Оновлення. Після 18:00 на акції сталися сутички. Як повідомляє кореспондент LB.ua, у будівлю посольства намагалися пожбурити яйця. Поліція відтіснила групу активістів у двір навпроти посольства. Потім туди намагався заїхати автомобіль. Почалася штовханина.

"Поліцейські пов’язали шістьох чоловік, зокрема Олександра Кольченка (колишній політв'язень - Ред). Зараз у двір заїхав автозак і пройшли двоє лікарів швидкої допомоги", - повідомляє наш кореспондент.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Близько 19:00 поліцейські вивезли затриманих з місця проведення акції.

Нагадаємо, у Києві вчора, в день президентських виборів у Білорусі, пройшла акція солідарності з білоруською нацією. Учасники вимагали чесного підрахунку голосів.

Нагадаємо, 9 серпня, відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. Балотувалися чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік мітингувальників. Також очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Правозахисники повідомляють про одного загиблого. У МВС Білорусі цю інформацію спростовують і заявляють, що серед постраждалих - 39 силовиків і 50 цивільних. Також повідомлялося, що вночі було затримано близько 3 тис. мітингувальників.

Сьогодні вранці ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів - за офіційними даними, чинний президент Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Тихановська - 9,9%.