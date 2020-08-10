У вівторок у Києві + 28, вдень короткочасний дощ

У вівторок, 11 серпня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +18 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, удень +23 ... +29 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +15 ... +20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, удень +24 ... +29 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, удень +24 ... +29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +21 градус, удень +28 ... +33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16 ... + 21 градус, удень +27 ... + 32 градуси.

10 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 27 градусів, в Дніпрі в межах Києва +24 градуси.