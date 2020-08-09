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У понеділок в Києві часом дощ, до + 27 градусів

По Україні прогнозують грози.

У понеділок в Києві часом дощ, до + 27 градусів
Фото: tov-tob.livejournal.com

10 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза; вітер північний, 5-10 м / с, температура повітря вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +13 ... + 18 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, температура повітря вночі +9 ... + 14 градусів, вдень + 20 ... + 25 градусів. У Моршині вночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +15 ... + 17 градусів, удень +24 ... + 26 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +15 ... + 17 градусів, удень +23 ... + 25 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +16 ... + 18 градусів, удень +26 ... + 28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, вдень місцями гроза, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +13 ... + 18 градусів, вдень + 24 .. . + 29 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень (крім Дніпропетровської області) місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +13 ... + 18 градусів, вдень + 24 ... +29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +12 ... + 17 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +17 ... + 22 градуси, вдень +27 ... + 32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +17 ... + 22 градуси, вдень +27 ... + 32 градуси.

У Ялті також без опадів, температура вночі +19 ... + 21 градус, удень +29 ... + 31 градус.

9 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 27 градусів, в Дніпрі в межах Києва +24 градуси.

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Джерело: "Украинские новости"
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