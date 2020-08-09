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У центрі Києва знайшли вибуховий пристрій

Повідомлення про підозрілий предмет надійшло на службу 102 у неділю вранці.

Фото: Патрульна поліція Києва

У центрі Києва на вулиці Велика Васильківська знешкодили вибуховий пристрій. Про це інформує патрульна поліція столиці

Повідомлення про підозрілий предмет надійшло на службу 102 в неділю близько 6 години ранку.

Прибувши на місце виклику, інспектори виявили на огорожі підозрілий предмет: мобільний телефон обмотаний дротами. 

"Патрульні негайно викликали на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу. Обгородили прилеглу територію та забезпечили обмеження громадян до знахідки", - йдеться у повідомленні.

Вибухотехніки знешкодили пристрій. Його походження встановлюють експерти та слідчо-оперативна група.

Фото: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, 3 серпня в центрі Києва чоловік погрожував вибухом у банку всередині бізнес-центру "Леонардо". Його затримали співробітники СБУ. Чоловік є громадянином Узбекистану, він перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "олігофренія". Згодом МВС повідомило, що вибухівки у нього не було. 

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