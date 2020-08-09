У центрі Києва на вулиці Велика Васильківська знешкодили вибуховий пристрій. Про це інформує патрульна поліція столиці.
Повідомлення про підозрілий предмет надійшло на службу 102 в неділю близько 6 години ранку.
Прибувши на місце виклику, інспектори виявили на огорожі підозрілий предмет: мобільний телефон обмотаний дротами.
"Патрульні негайно викликали на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу. Обгородили прилеглу територію та забезпечили обмеження громадян до знахідки", - йдеться у повідомленні.
Вибухотехніки знешкодили пристрій. Його походження встановлюють експерти та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 3 серпня в центрі Києва чоловік погрожував вибухом у банку всередині бізнес-центру "Леонардо". Його затримали співробітники СБУ. Чоловік є громадянином Узбекистану, він перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "олігофренія". Згодом МВС повідомило, що вибухівки у нього не було.