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Окупанти на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню

Військові у відповідь не стріляли.

Окупанти на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 9 серпня, проросійські збройні формування на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил

"Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких - ворожі вогневі провокації", - йдеться у повідомленні.

Противник з підствольного гранатомету зробив по одному пострілу у районі Шум та Водяного. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної і Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати військових  біля Новоолександрівки, Оріхового та Водяного. 

Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші бійці вогонь у відповідь не відкривали. 

Також ворог проводив інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи, що є порушенням домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. 

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає за останню добу немає.

Нагадаємо, з 27 липня, відколи, згідно домовленостям Тристоронньої контактної групи, почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, бойовики на Донбасі стріляють щодня. 6 серпня штаб ООС констатував відсутність бойових втрат від початку перемир’я.

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