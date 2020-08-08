Нацполіція назвала регіони, у яких найчастіше порушують карантин

У Національній поліції назвали регіони, у яких виявлено найбільше порушень карантину. Це Дніпропетровська область та Київ, а також Харківська, Львівська та Одеська області. Про це повідомив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич, передає сайт відомства.

З початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.

"Ми сподіваємося на розуміння громадян щодо необхідності дотримання обмежувальних умов карантину. Якщо особа вперше порушує протиепідеміологічні заходи і одразу ж усуває недоліки, то відповідно з нею поліцейські проводять профілактичну бесіду і не складають адміністративні протоколи", - розповів Фацевич.

Найчастіше системні порушення правоохоронці фіксують на підприємствах.

Нагадаємо, санкція ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину) передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (17 до 34 тис. грн) для громадян і від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (34 до 170 тис. грн) для посадовців.

Недотримання карантинних правил, на думку Міністерства охорони здоров'я, призвело до другої хвилі епідемії коронавіруса в Україні.