Степанов пояснив, чому ЦГЗ помилково відніс Харків до червоної зони

Центр громадського здоров'я відніс Харків до червоної зони карантинних обмежень через технічну помилку. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Укрінформ".

"Сьогодні трапилася технічна помилка, коли деякі інформаційні ресурси розповсюдили інформацію, яку вони побачили на ресурсі Центру громадського здоров'я. Там була суто технічна помилка одного з працівників, який, роблячи ті чи інші моделювання, зробив технічну помилку", - пояснив Степанов.

Зараз Харків віднесено до зеленої зони. Луцьк і Тернопіль, які ЦГЗ після Харкова теж відніс до червоної зони, відзавтра будуть в помаранчевій та жовтій відповідно.

Остаточне рішення про розподіл регіонів буде ухвалено у вівторок, 11 серпня.

Нагадаємо, що нові правила карантину діють в Україні з 1 серпня. Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.