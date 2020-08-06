Херсонську міську лікарню закрили на два тижні через спалах коронавірусу

Пацієнти можуть звернутися до інших закладів охорони здоров’я міста.

У міській лікарні Херсона імені Лучанського два тижні не прийматимуть пацієнтів через спалах COVID-19 серед медиків і пацієнтів.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"У зв’язку з виявленням спалаху коронавірусної інфекції у пацієнтів і медичних працівників Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С.Лучанського у закладі з 5 по 18 серпня буде припинено виписку й прийом дорослих і дітей планового, ургентного (невідкладного) порядку, вагітних, роділь, породіль", - йдеться в повідомленні.

За словами директора Департаменту здоров’я ОДА Віктора Короленка, наразі вже підготовлено відповідний наказ, який регулює порядок звернення пацієнтів Дніпровського району, потреби жителів якого обслуговує лікарня. Вони зможуть звернутися до інших закладів охорони здоров’я міста.

Наразі в лікарні вже виявлено дев'ятеро хворих на COVID-19, серед яких шестеро медпрацівників і троє пацієнтів реанімаційного відділення. У всіх було відібрано понад 90 проб біоматеріалів, ще 97 відібрано сьогодні.

Як зазначив головний лікар лікарні Володимир Ларіонов, виписувати хворих будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту. Крім того, продовжить роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Усіх його пацієнтів і медичних працівників зараз також тестують на коронавірус.

Нагадаємо, що в липні через виявлення COVID-19 у лікаря закрили пологове відділення в Житомирській області. Усіх породіль скеровували до обласного перинатального центру. Також у липні через спалах вірусу закривали психіатричну лікарню в Одеській області. Захворювання виявили в одного медика і семи пацієнтів цієї лікарні.