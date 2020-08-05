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П’ятеро співробітників ВАКС заразилися коронавірусом

Про стан інфікованих співробітників у суді не повідомляють.

П’ятеро співробітників ВАКС заразилися коронавірусом
Фото: Lb.ua

П’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

Інформація про це оприлюднена на сторінці Апеляційної палати ВАКС у фейсбуці.

Водночас про стан інфікованих співробітників у суді не повідомляють.

Зазначається, що з метою убезпечення відвідувачів та працівників суду, не допущення розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції відвідувачі допускаються до будівлі суду виключно із дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Раніше сьогодні стало відомо, що коронавірус виявили у двох заступників голови Київської ОДА.

Станом на ранок 5 серпня у столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 150 з них лабораторно підтвердили учора.

Нагадаємо, що COVID-19 було виявлено у співробітника ВАКС у червні. У приміщенні суду проводили дезінфекцію. У квітні через виявлення вірусу в підозрюваного закривали Чернігівський районний суд. 

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