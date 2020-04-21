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Суд в Черниговской области закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса у подозреваемого

Судья, секретарь, и полицейские решили самоизолироваться.

Фото: cn.cn.court.gov.ua

Черниговский районный суд Черниговской области закрыт до 22 апреля на дезинфекцию из-за обнаружения коронавируса у подозреваемого.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что 18 апреля 2020 года суд рассматривал дело об избрании меры пресечения подозреваемому, который находился в розыске и был задержан после возвращения из Польши.

20 апреля представители Национальной полиции сообщили руководству суда, что у подозреваемого был обнаружен COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все полицейские, контактировавшие с подозреваемым, находятся на самоизоляции.

Судья и секретарь судебного заседания также приняли решение самоизолироваться.

В помещении суда проводят дезинфекцию. Посетителей суда и участников заседаний просят воздержаться от визита в суд 21 апреля, но с 22 апреля суд будет работать в обычном режиме.

Напомним, Совет судей Украины попросил граждан на время карантина воздержаться от посещения заседаний. Кроме того, 30 марта Рада разрешила судам рассматривать административные, хозяйственные и гражданские дела в режиме видеоконференции.

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