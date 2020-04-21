Закупочная компания Минздрава отвергла его претензии по тендеру на защитные костюмы

"Что заказали - то и купили. ГП "МЗУ" выполнило свои функции".

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" отвергло претензии Министерства здравоохранения по тендеру на защитные костюмы.

Позиция закупочной компании обнародована в ее фейсбуке.

14 апреля "Медзакупки Украины" договорились о приобретении 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Через три дня после этого Министерство здравоохранения вышло на рынок в обход "МЗУ" и приобрело 71 тысячу китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен).

Минздрав объяснил свои действия тем, что украинские костюмы не отвечают стандарту 14126 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

Однако в "Медзакупках" заявили, что требование на соответствие костюмов этому стандарту появилось уже после проведения ими тендера.

"Алгоритм бюджетных отношений: что заказали - то и купили. ГП "МЗУ" выполнило свои основные функции, а именно - сформулировало техническое задание, провело закупочные процедуры и обеспечило эффективное использование бюджетных средств", - сказано в сообщении.

Госпредприятие подчеркнуло: 20 тысяч костюмов отечественного производителя уже пошиты и лежат на складе, но вместо этого в больницы поступит китайский товар, который невозможно проверить на соответствие стандарту 14126, потому что таких лабораторий в Украине просто не существует.