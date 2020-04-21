Степанов: медики получат обещанные тройные зарплаты в ближайшие дни

"Если мы говорим о марте, то этот вопрос решен в полном объеме".

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил медиков, что в ближайшее время им выплатят обещанную зарплату в тройном размере.

"Если мы говорим о марте, то этот вопрос со стороны правительства и Министерства здравоохранения решен в полном объеме. Деньги из государственного бюджета перечислены на места за счет медицинской субвенции, и сейчас мы надеемся, что органы местной власти и руководство медицинских учреждений не будут медлить и в срочном порядке выплатят эти 300% заработной платы всем работникам, работавшим с COVID-19", - сказал министр на брифинге во вторник.

Вопрос с зарплатой за апрель и следующие месяцы будет решен на ближайшем заседании правительства.

"Этот ресурс был предусмотрен в изменениях к государственному бюджету, который был принят на прошлой неделе. Президент Украины уже подписал закон. [В нем] предусмотрены около 15,8 млрд гривен именно на повышенную зарплату всем медицинским работникам, работающим с COVID-19", - сказал министр.

Он сообщил, что на ближайшем заседании правительства выплаты окончательно урегулируют, и после этого деньги начнут перечислять на места.

"В ближайшие дни после этого заседания все эти средства будут перечислены на места, чтобы не было никаких проволочек с выплатой заработной платы", - сказал Степанов.

"Мы надеемся, что местная власть, которая получит ресурс, и коммунальные учреждения тоже срочно сделают начисления по выплате заработной платы", - добавил он.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.