В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Жительница Почаева умерла от коронавируса

Скончавшейся было 43 года.

Жительница Почаева умерла от коронавируса
Фото: facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

В воскресенье, 19 апреля, в Тернопольской больнице скорой помощи от коронавируса умерла 43-летняя жительница Почаева.

Об этом сообщил тернопольский городской штаб борьбы с коронавирусом.

Она была госпитализирована в Почаевскую районную больницу 15 апреля. Спустя четыре дня из-за ухудшения состояния ее перевели в Тернополь, но она умерла через два часа после поступления в больницу скорой помощи.

У женщины диагностировали коронавирус.

Напомним, что север Тернопольской области стал новым очагом коронавирусной инфекции.

16 апреля главный санитарный врач области Оксана Чайчук на совещании в Тернополе рассказала, что в Почаевской лавре может быть вспышка коронавируса, но ее не могут подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

На Пасху там зафиксировали нарушение условий карантина, в связи с чем было начато уголовное производство.

В тот же день стало известно, что в Почаевской лавре умер 76-летний монах. По информации источников одного из местных изданий, у монаха был коронавирус, но официального подтверждения этой информации нет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также