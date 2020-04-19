В Вооруженных силах количество случаев коронавируса увеличилось до 32

За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили три случая коронавирусной болезни COVID-19, таким образом количество больных увеличилось до 32. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ в фейсбук.

Военнослужащие госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр в Виннице, Черновицкий госпиталь и гражданскую больницу во Львовской области.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Кроме того, отмечается, что на изоляции находится 300 военных. В 46 из них срок изоляции закончится в ближайшие три дня.

Напомним, двое украинских военных скончались от коронавируса. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области. 16 апреля во Львове скончался 66-летний сотрудник ВСУ.