В Лавре за сутки подтвердили еще 26 новых случаев COVID-19

Кличко призвал киевлян не приходить в церкви на Пасху.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 26 новых случаев коронавируса в Киево-Печерской Лавре.

Всего в столице за последние сутки 65 тестов на COVID-19 показали положительный результат, таким образом количество больных увеличилось до 770.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медиков. Заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет ", - написал мэр в своем телеграмм-канале.

Кличко призвал киевлян не приходить в церкви на Пасху.

"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всех украинцам: оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких", - написал он.

Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в Лавре превысило 100 человек, трое монахов скончались от COVID-19. При этом управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) призвал верующих прийти в храм на территории Лавры и получить благодатный огонь.

Согласно данным Минздрава, Киев находится на втором месте в Украине по количеству больных коронавирусом, больше только в Черновицкой области (840 случаев).