Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Космос: война началась
Космос: война началась
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
​ФГИ заявил о попытке рейдерского захвата госпредприятия "ОГХК" (обновлено)
​ФГИ заявил о попытке рейдерского захвата госпредприятия "ОГХК" (обновлено)
Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"
Бывшие боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам"
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Главарь "ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом
Главарь "ЛНР" разрешил называть Луганск Ворошиловградом
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Лавре за сутки подтвердили еще 26 новых случаев COVID-19

Кличко призвал киевлян не приходить в церкви на Пасху.

В Лавре за сутки подтвердили еще 26 новых случаев COVID-19
Фото: EPA/UPG

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 26 новых случаев коронавируса в Киево-Печерской Лавре.

Всего в столице за последние сутки 65 тестов на COVID-19 показали положительный результат, таким образом количество больных увеличилось до 770.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медиков. Заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет ", - написал мэр в своем телеграмм-канале.

Кличко призвал киевлян не приходить в церкви на Пасху.

"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всех украинцам: оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких", - написал он.

Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в Лавре превысило 100 человек, трое монахов скончались от COVID-19. При этом управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) призвал верующих прийти в храм на территории Лавры и получить благодатный огонь.

Согласно данным Минздрава, Киев находится на втором месте в Украине по количеству больных коронавирусом, больше только в Черновицкой области (840 случаев).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также