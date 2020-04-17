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Программу медицинских гарантий расширили из-за эпидемии короновируса, - и.о. главы НСЗУ

Государство не будет форсировать темпы медицинской реформы.

Программу медицинских гарантий расширили из-за эпидемии короновируса, - и.о. главы НСЗУ
Фото: interfax.com.ua

Пакет программы медицинских гарантий будет расширен одним пакетом медицинской помощи, который непосредственно будет касаться оказания помощи пациентам с ковидом. В этот пакет были выделены дополнительные средства из бюджета. Об этом заявила Оксана Мовчан, и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины во время онлайн-презентации результатов социологического исследования "Украинская медреформа на фоне пандемии", проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине в рамках исследования "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса".

"Программа медицинских гарантий, утвержденная правительством, была рассчитана под историческую структуру случаев, то есть она касалась непосредственно тех болезней, той структуры заболевания, которая была в Украине исторически. В результате того, что страна столкнулась с вызовом по ковиду, пакет программы медицинских гарантий будет расширен одним пакетом медицинской помощи, который непосредственно будет касаться оказания помощи пациентам с ковидом. Под этот пакет были выделены дополнительные средства из бюджета", - отметила и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины.

Она также добавила, что все другие пункты программы будут выполнены вовремя и в полном объеме: "Программа медицинских гарантий, которая была утверждена в прошлом году государственным бюджетом, законами о государственном бюджете и постановлениями Кабмина, она никак не изменилась, она происходит в соответствии со сроками и всеми механизмами, которые были по той дорожной карте, которая была разработана. То есть программа медицинских гарантий не пострадает, пациенты с другими болезнями, которые требуют иного вида помощи, они не пострадают ни финансово, ни с точки зрения предоставления этой помощи", - отметила Оксана Мовчан.

Она также заверила, что медицинская реформа в Украине продолжается, но ее темпы государство не будет форсировать.

"Реформа сложная, она сложнейшая, у нее есть определенные этапы. Сейчас был выполнен только один фрагмент, первый фрагмент - реформирование первичного медицинского звена, и благодаря ему мы получили с вами первичный уровень оказания помощи наших семейных врачей, терапевтов и педиатров. Результат реформы - это не заключение декларации, это инструмент. Результат реформы - это то, что мы с вами, пациенты, получили возможность выбирать врача, мы не привязаны к институту прописки или любому другому, и это одно из основных достижений реформы, свобода выбирать. Это первая попытка сделать управляемую конкуренцию на рынке, чтобы мы выбирали по качеству - ты можешь выбирать и выбирать лучшее. Мы не можем двигаться очень быстро, потому что реформа комплексная, и мы от определенных агентов, в первую очередь врачей, слышим просьбы уменьшить скорость, потому что для того, чтобы делать изменения - к ним нужно подготовиться. У нас ситуация не одинакова по всей Украине: некоторые области, некоторые виды помощи быстрее реформируются, потому что они начали это делать не только с принятием закона, они начали делать определенные организационные действия еще до того, за 2-3 года. Поэтому у нас скорость должна быть такая, чтобы мы не нанесли вреда ни системе, ни врачам, ни пациентам", - отметила и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины.

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