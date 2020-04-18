Большинство украинцев считают, что медицинскую реформу нужно продолжать, - исследование

Почти 55% украинцев считают необходимым продолжать медицинскую реформу. Однако только 14,7% поддерживают продолжение реформы в том виде, в котором она была начата предыдущей властью. Вместе с тем, более сорока процентов респондентов (40,2%) выбрали вариант "необходимо продолжать медицинскую реформу, но с определенными изменениями".

Об этом рассказала Светлана Балюк, руководитель департамента исследований Института Горшенина во время онлайн-презентации результатов социологического исследования "Украинская медреформа на фоне пандемии", проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине в рамках исследования "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса".

Эксперт отметила, что почти треть украинцев (30%) считает, что надо начать абсолютно новую медицинскую реформу. А 6,7% ответили, что медицинская реформа вообще не ко времени. Еще 8,4% затруднились ответить.

Со своей стороны Марсель Рьотиг, директор Представительства фонда им. Фридриха Эберта в Украине, считает, что запуск медицинской реформы в 2018 году был очень позитивным достижением после 25 лет декларирования о том, что "мы будем реформировать медицинскую систему".

"Но эти декларирования не были поддержаны практическими шагами, и откладывание этой реформы привело к кризисным явлениям в системе здравоохранения, и, как следствие этого, очень часто население было вынуждено платить за свой счет: почти половину всех платежей, за все медицинские услуги или лекарства. И конечно, что это не соответствует официальным утверждениям о том, что в Украине есть бесплатный доступ всего населения к системе медицины. Такой подход не соответствует западным стандартам, соответственно, он не приемлем в двадцать первом веке. И конечно, что те практические шаги, которые начали осуществляться для того, чтобы как-то изменить этот механизм, они показали, обнаружили первые имеющиеся проблемы. Они (эти проблемы) влияли на ход реформы таким образом, что она не осуществляется слишком быстро. И поэтому эту реформу, как часто мы можем услышать, называют "полу законченной".

Исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в сентябре-декабре 2019 года. Было проведено пять фокус-групповых дискуссий в Центральном (г. Киев), Западном (г. Львов), Восточном (г. Днепр), Южном (г. Одесса) и Северном (г. Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с местом проживания респондентов.

Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

Полную версию исследования смотрите по ссылке.