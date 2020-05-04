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​Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медреформы в нынешнем виде

Президент призвал руководство Минздрава помочь исправить ошибки.

​Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медреформы в нынешнем виде
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде.

Об этом говорится в его обращении, обнародованном в понедельник.

"С первых дней президентства я получаю абсолютно полярную информацию. Одни уверяют, что реформа - панацея, другие - что это смерть", - сказал Зеленский.

По его словам, созданная им рабочая группа ведущих врачей вместе с новым руководством Минздрава проанализировала медицинскую реформу и обнаружила в ней как плюсы, так и минусы.

"В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы. Почти тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - пояснил Зеленский.

Он утверждает, что некоторым больницам хватит денег только на замок и плакат с надписью "Мы закрылись, держитесь, удачи".

"Я не могу всего этого допустить", - подчеркнул президент.

Зеленсский призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача срочно предложить пути решения этих вопросов.

Напомним, с 1 апреля в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медучреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с Национальной службой здоровья. 

По состоянию на 1 апреля НСЗУ подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медпомощи. 10 апреля первые 616 учреждений специализированной медицинской помощи получили аванс от НСЗУ. Общая сумма выплат составила 1 767 845 950 гривен.

Новый этап медреформы дал возможность украинцам выбирать врача не только первичной, а и вторичной, а также высокоспециализированной помощи. Больницы теперь будут получать деньги не за количество мест, а за количество предоставленных услуг, и не по субвенциям бюджета - выплаты осуществляет НСЗУ. 

Подробнее об изменениях читайте в материале LB.ua "З 1-им квітня! Новий етап медреформи розпочався, що це означає?".

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