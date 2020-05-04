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Лишь один нардеп настаивает на своих правках в банковский законопроект, - Железняк

"Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала - примерно 230 поправок".

Лишь один нардеп настаивает на своих правках в банковский законопроект, - Железняк
Фото: goloszmin.org

Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что из авторов более 16 тыс. поправок в бакнковский законопроект, лишь один нардеп настаивает на рассмотрении своих правок.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Итак, банковский закон и сокращенная процедура. Из авторов всех 16586 правок в определенный срок подали позицию по настоянию на своих правках лишь... один народный депутат. Госпожа Гриб (Виктория Гриб, - ред.) относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали", - написал Железняк.

"Напомню, что голосование по спецпроцедуре состоялось в четверг, и каждая фракция/нефракционный депутат имели возможность подать свои правки в течение двух календарных дней. Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала - примерно 230 поправок", - добавил он.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада одобрила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам (так называемый "антиколомойский" закон), принятие которого является одним из условий предоставления Украине кредита МВФ.

К закону подали больше 16 тыс. поправок. Если депутаты решились бы войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это могло бы затянуться на месяцы, и работа парламента была бы заблокирована. 

На внеочередном заседании 16 апреля Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта. Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре. В тот же день Рада зарегистрировала четыре проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопрооект об упрощении процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам. Это и заблокировало подписание принятого законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым. 24 апреля Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент.

26 апреля Комитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. правок.

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