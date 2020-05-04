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Новинский заявил, что излечился от коронавируса

"Вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров".

Депутат Верховной Рады, бизнесмен Вадим Новинский заявил, что сдал отрицательный тест на коронавирусную болезнь Covid-19 и теперь "абсолютно здоров".

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", - написал нардеп.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал "молитвами и добрым словом" и пожелал скорейшего выздоровления "всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом".

О положительном тесте на коронавирус Новинский сообщил 15 апреля. При этом нардеп отметил, что никаких симптомов не ощущает. В то же время он подчеркнул, что намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции, а все контактировавшие с ним лица также пройдут тестирование.

Напомним, что Вадим Новинский - один из самых богатых людей в Украине.

Ему принадлежит группа "Смарт-холдинг" с активами в горно-металлургическом комплексе, судостроении, сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве.

Новинский - прихожанин УПЦ Московского патриархата и активно жертвует Киево-Печерской лавре, ставшей одним из крупнейших очагов коронавируса в Украине.

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