В Украину прибыл самолет Ан-22А "Антей" с медицинским грузом из Китая.

Фото: twitter.com/NaftogazUK

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Мы закупили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков. "Антей" - один из двух самолетов, который доставил этот важнейший груз в Украину! А завтра ждем "Мрию", - говорится в сообщении в Twitter.

Фото: twitter.com/NaftogazUK

В "Нафтогазе" уточнили, что на борту самолета доставлены 65,6 тыс. защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств и 12 мобильных рентген-аппаратов.

Фото: twitter.com/NaftogazUK

"Оборудование и защитные костюмы бесплатно распределят между больницами, которые определит Министерство здравоохранения Украины. Доставку берет на себя НАК. Мы вместе с местной властью проследим, чтобы медики бесплатно получили необходимое. Благодарны за поддержку Офису президента Украины, Минздраву, дипломатам с китайской и украинской сторон", - добавили в "Нафтогазе".

Фото: twitter.com/NaftogazUK

Напомним, 30 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил 400 тысяч респираторов и 50 тысяч защитных щитков для украинских врачей. Сообщалось, что это последний рейс "воздушного моста", который был организован ОПУ. Дальше этим будет заниматься Минздрав.

23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный объем медицинского груза. Сообщалось, что прибыли 12 миллионов масок для больниц и аптечных сетей. Также привезли около 260 тысяч защитных очков и больше 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты.