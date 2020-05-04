В Одессе правоохранители задержали мужчину, который пытался пробраться на аварийный танкер "Делфи".

Об этом сообщил в фейсбуке пресс-секретарь одного из заместителей мэра города Николай Покровский.

"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения. Было принято решение задержать нарушителя и вызвать на место полицию", - написал он.

Полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.

Напомним, танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы в ноябре прошлого года. В ночь на 22 ноября в Одесском заливе танкер сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера превысила норму в 157 раз. Позже, постепенно показатели проб воды начали улучшаться.

В феврале этого года капитану танкера Delfi сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движения.