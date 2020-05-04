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Полиция закрыла несколько ресторанов в Киеве из-за нарушения карантина (обновлено)

Всего с начала карантина Нацполиция составила более 10 тыс. админпротоколов.

Полиция закрыла несколько ресторанов в Киеве из-за нарушения карантина (обновлено)
Архивное фото
Фото: Facebook

Полиция закрыла несколько ресторанов в Киеве из-за нарушения карантина

Об этом на заседании Кабинета министров сообщил глава МВД Арсен Аваков, передают "Українськi Новини".

"Рестораны в Киеве "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр", "Фабиус". Они нарушили требования карантина. Есть админпротоколы. Сейчас они закрыты", - сказал Аваков.

По его словам, с начала карантина Нацполиция составила 10 303 протокола о нарушении карантинных норм.

Ранее депутат Николай Тищенко, заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф в случае действительного нарушения закона.

Обновление. Аваков также сообщил, что среди нарушителей карантина - торговые центры "Новая Линия" и "Эпицентр".

"Серьезно нарушали и получили протоколы ТЦ "Новая линия", ТЦ "Эпицентр." Последний попытался открыть ряд неразрешенных видов торговли – получил 29 протоколов и штрафов (четыре из них - только за вчерашний день)...  Все протоколы направлены в суд и будут заплачены штрафы, но кто и чем заплатит за жизни и здоровье людей, которые заболели в результате нарушений карантина? Нужно иметь элементарную совесть и сознательность!", - написал глава МВД в фейсбуке.

Напомним, журналисты-расследователи Bihus.info заявили, что "Велюр" продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей" во время карантина. Журналисты больше недели наблюдали за рестораном и заметили, что туда приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с олигархом Игорем Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.

Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле" (Тищенко, - ред.). Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов также опроверг, что посещал ресторан и сказал, что ест дома.

Сам же Тищенко заявил, что его ресторан работает как "штаб" для личных встреч с помощниками. Нардеп также заявил, что ему очень стыдно, что его "редкие и единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными".

Полиция позже проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина. Посетителей в заведении не обнаружили, а с администратора взяли обязательство работать исключительно в онлайн-режиме. 

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