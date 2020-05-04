В зоне ООС противник 11 раз нарушал режим прекращения огня, пострадали четверо украинских военных

За 3 мая в зоне боевых действий на востоке Украины вооруженные формирования России 11 раз нарушали режим прекращения огня. Один военный Операции Объединенных сил получил ранение, еще трое - боевые травмы, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Широкино дважды обстреливали из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По Богдановке дважды стреляли из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки, Каменки и Пищевика оккупанты применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Рядом со Старогнатовкой дважды применяли стрелковое оружие.

По защитникам Орехового вооруженные формирования России стреляли из минометов 82-го калибра, а из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Крымское.

"Для приглушения огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не остается безнаказанной", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 3 мая украинские военные ликвидировали одного оккупанта и еще одного ранили.

С начала суток 4 мая противник стрелял по защитникам Крымского из минометов 120-мм и станковых противотанковых гранатометов.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди сил Операции нет.

Напомним, в штабе ООС сообщали, что боевики 3 мая обстреляли позиции украинских военных у населенного пункта Орехово в Луганской области, в результате трое военнослужащих получили боевые травмы. Им оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в больницу.