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Петиция о демонтаже памятника Ватутину в Киеве собрала 10 тыс. голосов

Теперь ее должны рассмотреть городские власти.

Петиция о демонтаже памятника Ватутину в Киеве собрала 10 тыс. голосов
Фото: Александр Рудоманов

Электронная петиция о демонтаже памятника Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве набрала необходимый для рассмотрения городской властью минимум голосов - 10 тысяч.

Петицию 14 февраля зарегистрировал на сайте глава инициативы "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

"Надеюсь, что петиция даст толчок в процессе декоммунизации Мариинского парка, ведь кроме памятника Ватутину там до сих пор есть памятник участникам Январского восстания и могила большевика Андрея Иванова. Недопустимо, что через 29 лет после провозглашения независимости, у Верховной Рады до сих пор есть коммунистический пантеон героев", - рассказал в комментарии LB.ua Поздняков.

Напомним, Николай Ватутин - советский военачальник, убит в апреле 1944 года боевым подразделением УПА.

Летом 2017 года Киевский городской совет переименовал проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Однако памятник в Мариинском парке не демонтировали. 

Советский генерал похоронен в этом месте, а на надмогильные памятники закон о декоммунизации не распространяется.

Возле этого памятника уже несколько раз происходили драки и стычки. Например, весной 2018 года националисты из правой группировки "С14" сорвали возложение цветов представителями "Оппоблока", а в октябре 2018 националисты во главе с Коханивским забросали памятник яйцами

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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