Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Мэр Черкасс опубликовал смс-переписку с угрозами от Трофимова, в ОП говорят, это был пранкер
Мэр Черкасс опубликовал смс-переписку с угрозами от Трофимова, в ОП говорят, это был пранкер
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Ляшко: полная отмена карантина в Украине приведет к 140 тыс. смертей до конца года
Ляшко: полная отмена карантина в Украине приведет к 140 тыс. смертей до конца года
ГлавнаяОбществоОбразование

Минобразования возобновило школьный курс "Основы семьи", который заблокировали из-за жалоб родителей

Учебник вызвал резонанс из-за сексистских и антинаучных утверждений.

Минобразования возобновило школьный курс "Основы семьи", который заблокировали из-за жалоб родителей
Фото: http://osnovy.info

Министерство образования возобновило действие грифа для школьного курса "Основы семьи" для 10-11 классов, который в ноябре 2019 отменили из-за жалоб родителей. Об этом сообщил автор курса Адриан Буковинский.

По его словам, использование курса при условии переиздания 9 апреля одобрила научно-методическая комиссия по проблемам воспитания детей Научно-методического совета МОН. 30 апреля Институт модернизации МОН сообщил Буковинского, что гриф восстановлен и программу можно снова преподавать.

"Адриан Буковинский и группа ученых активно работали над тем, чтобы восстановить действие грифа образовательного комплекса «Основы семьи» и так скорректировать программу, чтобы с одной стороны не нарушить ее содержание, а с другой - нивелировать спорные моменты, которые могли бы использовать оппоненты", - говорится в сообщении на сайте курса.

Курс "Основы семьи" начали преподавать в школах как факультатив в 2019 году. После жалоб родителей Минобразования провело антидискриминационную экспертизу и в ноябре приостановило действие грифа для этой программы.

Учебник вызвал резонанс из-за сексистских и антинаучных утверждений. Например, автор пишет, что использование контрацептивов является убийством, а "жена от природы - более эффективный воспитатель", чем муж.

Иллюстрация из учебника &quot;Основы семьи&quot;
Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Иллюстрация из учебника &quot;Основы семьи&quot;
Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Иллюстрация из учебника &quot;Основы семьи&quot;
Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Автор курса Адриан Буковинский называет себя "экспертом по преодолению семейных проблем", проводит тренинги и семинары по супружеской жизни.

В 2016 году Кабмин планировал назначить Буковинского уполномоченным по вопросам семьи. Однако после того, как всплыли его гомофобные высказывания, решение изменили.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также