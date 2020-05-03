Минобразования возобновило школьный курс "Основы семьи", который заблокировали из-за жалоб родителей

Министерство образования возобновило действие грифа для школьного курса "Основы семьи" для 10-11 классов, который в ноябре 2019 отменили из-за жалоб родителей. Об этом сообщил автор курса Адриан Буковинский.
По его словам, использование курса при условии переиздания 9 апреля одобрила научно-методическая комиссия по проблемам воспитания детей Научно-методического совета МОН. 30 апреля Институт модернизации МОН сообщил Буковинского, что гриф восстановлен и программу можно снова преподавать.
"Адриан Буковинский и группа ученых активно работали над тем, чтобы восстановить действие грифа образовательного комплекса «Основы семьи» и так скорректировать программу, чтобы с одной стороны не нарушить ее содержание, а с другой - нивелировать спорные моменты, которые могли бы использовать оппоненты", - говорится в сообщении на сайте курса.
Курс "Основы семьи" начали преподавать в школах как факультатив в 2019 году. После жалоб родителей Минобразования провело антидискриминационную экспертизу и в ноябре приостановило действие грифа для этой программы.
Учебник вызвал резонанс из-за сексистских и антинаучных утверждений. Например, автор пишет, что использование контрацептивов является убийством, а "жена от природы - более эффективный воспитатель", чем муж.
Автор курса Адриан Буковинский называет себя "экспертом по преодолению семейных проблем", проводит тренинги и семинары по супружеской жизни.
В 2016 году Кабмин планировал назначить Буковинского уполномоченным по вопросам семьи. Однако после того, как всплыли его гомофобные высказывания, решение изменили.