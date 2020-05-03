Минобразования возобновило школьный курс "Основы семьи", который заблокировали из-за жалоб родителей

Министерство образования возобновило действие грифа для школьного курса "Основы семьи" для 10-11 классов, который в ноябре 2019 отменили из-за жалоб родителей. Об этом сообщил автор курса Адриан Буковинский.

По его словам, использование курса при условии переиздания 9 апреля одобрила научно-методическая комиссия по проблемам воспитания детей Научно-методического совета МОН. 30 апреля Институт модернизации МОН сообщил Буковинского, что гриф восстановлен и программу можно снова преподавать.

"Адриан Буковинский и группа ученых активно работали над тем, чтобы восстановить действие грифа образовательного комплекса «Основы семьи» и так скорректировать программу, чтобы с одной стороны не нарушить ее содержание, а с другой - нивелировать спорные моменты, которые могли бы использовать оппоненты", - говорится в сообщении на сайте курса.

Курс "Основы семьи" начали преподавать в школах как факультатив в 2019 году. После жалоб родителей Минобразования провело антидискриминационную экспертизу и в ноябре приостановило действие грифа для этой программы.

Учебник вызвал резонанс из-за сексистских и антинаучных утверждений. Например, автор пишет, что использование контрацептивов является убийством, а "жена от природы - более эффективный воспитатель", чем муж.

Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Автор курса Адриан Буковинский называет себя "экспертом по преодолению семейных проблем", проводит тренинги и семинары по супружеской жизни.

В 2016 году Кабмин планировал назначить Буковинского уполномоченным по вопросам семьи. Однако после того, как всплыли его гомофобные высказывания, решение изменили.