Полиция возбудила уголовное дело из-за нападения на палатку ромов в Киеве, после того, как новость об этом опубликовал LB.ua.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию о совершении неизвестными лицами на улице Саперно-Слободской неправомерных действий в отношении ромов. Событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений Голосеевского управления столичной полиции", - говорится на сайте ведомства.

Накануне о нападении на четырех ромов сообщила журналистка LB.ua со ссылкой на волонтеров. По их словам, нападающие забрызгали ромов нервно-паралитическим газом и сожгли их палатку.

На следующий день после публикации в соцсети с ней связался заместитель начальника следственного отделения Голосеевского управления Нацполиции Максим Бондаренко и сообщил, что правоохранители ищут потерпевших. Однако волонтерам неизвестно, куда переместились ромы после нападения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединены с насилием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших и лиц, причастных к нападению.

Напомним, это не первое нападение на ромов в Голосеевском районе. 20 апреля 2018 года члены праворадикальной организации "С14" напали на ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли пожитки, которые те оставили за собой. После публикации LB.ua видео нападения полиция открыла производство. Однако из-за процессуальных нарушений полиция отозвала подозрение единственному подозреваемому.