В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира

Накануне коронавирусного карантина Ватикан открыл архивы папы Пия XII периода с 2 марта 1939 по 9 октября 1958 года, то есть во время Второй мировой войны и Холокоста.

Об этом пишет Zbruč.

Немецкие исследователи воспользовались имеющейся у них тогда короткой возможностью и, как теперь оказалось, нашли письмо митрополита Андрея Шептицкого, датированное августом 1942 года, с характеристикой немецкого режима как "откровенно дьявольского", что в условиях нацистской оккупации было тяжким преступлением. "Такая откровенность формулировок подвергала митрополита смертельной опасности", - подчеркивает издание.

В письме к Папе митрополит Андрей Шептицкий сообщал Ватикану о чудовищных преступлениях нацистов, в частности уничтожении сотен тысяч евреев. Через месяц американские дипломаты передали Папе секретный доклад о массовых убийствах евреев из Варшавского гетто. В нем было указано, что около 100 тыс. человек были убиты в Варшаве и ее окрестностях, и добавлялось, что еще 50 тыс. человек были убиты во Львове в оккупированной немцами Украине. Доклад базировался на информации, полученной из женевского отделения Еврейского агентства для Палестины.

Вашингтон хотел знать, может ли Ватикан подтвердить это из своих собственных источников. Но Ватикан заявил Вашингтону, что подтвердить не может. Основанием для этого отрицательного ответа, как сообщил немецкий исследователь Губерт Вольф гамбургскому еженедельнику Die Zeit, послужил меморандум сотрудника папского государственного секретариата, Анджело Делл’Аква, где он предостерегал от того, чтобы верить еврейскому докладу, ибо евреи "легко преувеличивают", а "восточники" - речь шла о митрополите Шептицком - реально не является образцом честности".

Влиятельная израильская газета The Jerusalem Post высказывает предположение, что новые материалы могут переломить сопротивление Яд Вашем, который считает Шептицкого "коллаборантом", и признать его праведником народов мира, а также помочь его беатификации католической церковью.

Zbruč опубликовал перевод этой статьи Цнаан Лифшиц в The Jerusalem Post (2 мая 2020 года, рубрика "Диаспора").

Напомним, в январе главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к главе правления мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль) Авнеру Шалеву с просьбой о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания "Праведник народов мира".

"Митрополит Андрей руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей в годы Холокоста в Западной Украине. Он не только отдавал приказы прятать еврейских детей в монастырях, но и запрещал крестить этих детей, чтобы сохранить их для еврейского народа. Часть этих детей живы и сегодня – и я смотрел их воспоминания, они говорят, что обязаны жизнью Андрею Шептицкому", – значится в обращении.

Посол Израиля в Украине Джоел Лион сообщил, что свяжется с руководством "Яд Вашем", чтобы проверить, есть ли возможность предоставить митрополиту Андрею Шептицкому почётное звание "Праведника народов мира".

Глава "Яд Вашем" Авнер Шалев ответил Асману, что "специальная комиссия по присвоению звания Праведников, созданная в 1963 году, несколько раз рассматривала кандидатуру митрополита Андрея Шептицкого, и нашла, что этот случай является очень трудным".