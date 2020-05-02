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Посол Украины в ФРГ отказался отмечать окончание Второй мировой вместе с представителем РФ

Мэр Берлина пригласил послов возложить венки в годовщину капитуляции Вермахта.

Посол Украины в ФРГ отказался отмечать окончание Второй мировой вместе с представителем РФ
Фото: предоставлено Андреем Мельником

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие в совместной церемонии возложения венков перед домом на Шуленбургринг, где 2 мая 1945 года капитулировали войска Вермахта, которые держали оборону Берлина. Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel, передает Укринформ.

«Несколько недель назад трое послов получили приглашение от мэра Берлина Михаэля Мюллера. Вместе с представителями России, Украины и Беларуси он хотел в эту субботу возложить венок, чтобы отметить конец Второй мировой войны, и не у одной из крупных достопримечательностей города, а перед незаметным жилым домом в районе Берлин-Темпельхоф... Украинский посол отклонил приглашение», - говорится в сообщении.

Мельник выразил благодарность бургомистру за приглашение, которое назвал «признанием неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима», и объяснил причину своего отказа.

«Чествования памяти украинских героев, стоя бок о бок с представителем страны-агрессора, которая уже шестой год подряд ведет кровавую войну на востоке Украины и незаконно оккупировала Крым, я не смог бы себе представить даже в самом страшном кошмаре», - заявил посол, акцентировав на том, что за это время жертвами агрессии Кремля стали более 14 тысяч украинцев.

Посол также напомнил, что во время Второй мировой войны более шести миллионов украинцев воевали в рядах Красной Армии и еще 250 тысяч - в войсках союзников, более трех миллионов украинских солдат не вернулись домой живыми, в том числе положив жизнь в последние дни войны в операции по освобождению Берлина. 

Вермахт и эсэсовцы убили более пяти миллионов жителей Украины, которая была полностью оккупированной между 1939 и 1944 годами.

Он также выразил сожаление по поводу того, что в Берлине до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма, а уровень знаний немецкой общественности об этих огромных жертвах Украины является до сих пор крайне ограниченным.

Напомним, ранее в Берлине отменили празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Берлине. Также Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 

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