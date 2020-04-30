Бывшему замминистра обороны Павловскому объявили подозрение

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в связи с коррупционными действиями в оборонной сфере шести лицам, среди которых - бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщика запчастей предприятиям ГК "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ."Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны и директор департамента МОУ в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (уже является подозреваемым в совершении этого преступления) в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотрены бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с должностным лицом СНБО. В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн гривен", - говорится в сообщении.

Всего государство недосчиталось из-за действий "Оптимумспецдетали" более чем 49 млн гривен, считают следователи.

"Фактические руководители этой компании вместе с другими субъектами хозяйствования в 2015-2017 годах наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов. Всего в результате такой деятельности поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, из которых не уплачены 49 млн грн налогов, а "сэкономленные" таким образом средства легализовали путем совершения ряда незаконных финансовых операций", - сообщили в НАБУ.

Детали преступления "Оптимумспецдетали" раскрыла пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По их данным, незаконную схему организовали в 2015 году два человека. Еще одного подельника они за деньги назначили директором и бухгалтером, хотя у того не было никаких специальных знаний. Фактически бухгалтерию вела сотрудница одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.

"Организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров предприятиям Концерна (Укроборонпром, - ред.). Однако эти товары не имели легального источника происхождения - ни реально, ни документально не были приобретены обществом "Оптимумспецдеталь". Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, которые маскировали реальное происхождение комплектующих и создавали формальный законный источник происхождения этих товаров", - сказано в сообщении САП.

17 октября 2019 года Олег Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.