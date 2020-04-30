Главы МИД стран "нормандской четверки" провели видеоконференцию

Следующие переговоры запланированы на май. О встрече лидеров стран речь пока не идет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе видеоконференции с главами МИД стран "нормандской четверки" заявил о необходимости освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются на территории России, а также в оккупированном Крыму, и обратился к главе МИД РФ Сегею Лаврову с призывом вести активную работу по их освобождению.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"И, конечно, уделили мы внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами, приветствовали обмены, которые уже состоялись, но, безусловно, мы еще далеки от реализации формулы обмена "всех на всех", поэтому надо двигаться вперед. Тут Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать. И я отдельно подчеркнул - воспользовался возможностью нашего нормандского разговора - на необходимости освобождения украинцев, которых удерживают на территории РФ, а также в оккупированном Крыму, и обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу с целью их освобождения", - сказал Кулеба.

Он подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию для того, чтобы украинцы возвращались домой не только из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но и также из России и оккупированного Крыма.

Глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал новые переговоры министров "нормандского формата" в мае, также в формате видеоконференции.

"В следующем месяце планируется новая "встреча" в "нормандском формате", - сказал он по итогам видеоконференции.

Напомним, лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встречались на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Новый саммит "нормандской четверки" должен был пройти в апреле в Берлине, но из-за отсутствия прогресса в реализации предыдущих договоренностей и пандемии коронавируса очная встреча лидеров откладывается.

Накануне экс-посол США в Украине Уильям Тейлор предложил привлечь США к "нормандским переговорам".

Расширить круг участников переговоров в "нормандском формате" за счет руководителей Великобритании и США предлагал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако, в Кремле такую идею отвергают.