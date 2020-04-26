Лавров заявил, что Резников блокирует закрепление "особого статуса Донбасса"

Россия не готова обсуждать проведение следующего саммита глав «Нормандской четверки», пока не будет выполнено то, о чем договорились в Париже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая политика» на «Первом канале» российского телевидения.

Интервью Лаврова появилось накануне онлайн-встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата», запланированной на следующей неделе.

По его словам, украинская сторона «отползает от договоренностей», «капризничает», не хочет согласовывать новые точки разведения войск и тормозит вопросы разминирования. Единственное условие, которое удалось выполнить, по словам Лаврова, в неполном объеме – это обмен удерживаемыми лицами.

Лавров подчеркнул, что его «очень тревожат» действия украинского вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.

Глава российского МИДа отметил, что работа в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы «минского процесса», которую курирует Резников, превратилась в «полный саботаж».

В частности, Лавров считает, что Украина не хочет имплементировать «формулу Штайнмайера», отказывается рассматривать вопрос внесения «особого статуса Донбасса в украинское законодательство на постоянной основе», не хочет обсуждать выборы на Донбассе, а вместо этого требует выведения «мифических наемников» и полного контроля над границей.

По мнению Лаврова, Украина «вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском» пытается сместить акцент на площадку «Нормандии».

Кроме того, главе российского МИДа не понравилась реплика, сказанная Резниковым в одном из интервью, где украинский вице-премьер назвал «минские соглашения» «в лучшем случае политическими договоренностями», а не международно-правовым документом.

«Украинские коллеги хотят сделать «нормандский формат» единственным каналом по «минским договоренностям. А в рамках этого «нормандского формата» они считают, что у них есть Россия в качестве страны-агрессора, а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама Украина в прямом, подчеркну, диалоге с Донецком и Луганском» - сказал Лавров.

Напомним, ранее в интерв’ю LB.ua Алексей Резников заявил, что минские договоренности надо пересмотреть и модернизировать.