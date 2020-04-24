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Кабмин согласовал тройные зарплаты медикам, которые лечат больных COVID-19

Также предусмотрено перераспределение средств на обеспечение пациентов с COVID-19 лекарствами и медицинскими изделиями.

Кабмин согласовал тройные зарплаты медикам, которые лечат больных COVID-19
Фото: bigkiev.com.ua

Кабинет министров согласовал повышение зарплаты медикам, которые лечат больных COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, постановлением правительства предусмотрено перераспределение средств на обеспечение пациентов с COVID-19 лекарствами и медицинскими изделиями.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.

По состоянию на 24 апреля в Украине зафиксировали 7647 случаев коронавируса, 193 человека умерли, 601 пациент выздоровел. За последние сутки лабораторно подтвердили 477 новых случаев инфицирования.

Пик заболевания коронавирусом в Украине ожидают 3-8 мая. Кабмин уже продлил карантин до 11 мая.

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