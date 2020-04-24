Кабмин уволил Нефьодова и Верланова

Кабинет министров уволил главу Таможенной службы Максима Нефьодова и главу Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. Трансляция заседания не велась.

Он также сообщил, что также уволены заместители Нефьодова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

"С должности заместителя главы ГФС уволен Дмитрий Венциковский", - добавил Гончаренко.

Нардеп из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в фейсбуке, что из-за карантина правительство сможет назначить новых руководителей ведомств без проведения конкурсного отбора. По ее информации, это может произойти уже на следующей неделе.

Нефьодов был назначен на должность 5 июля 2019 года. Верланов - 23 апреля 2019 года.

Напомним, в конце марта экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.