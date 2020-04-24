Гетманцев назвал экс-министра финансов Уманского кадровой ошибкой

Команда председателя ГНС Сергея Верланова сумела побороть старые схемы. Это не нравится тем представителям прошлой власти, которые годами получали от этих схем преступные доходы. Поэтому обвинения со стороны оппозиции в адрес налоговой не соответствуют действительности, и об этом красноречиво говорят цифры, заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время брифинга в стенах Верховной Рады 24 апреля, комментируя создание временной следственной комиссии (ВСК) для проверки заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского.

В начале своего выступления Даниил Гетманцев отметил, что по итогам 2019 налоговая служба впервые за многие годы не только смогла выполнить план по поступлениям в госбюджет, а и даже перевыполнить его на 3,2 молрд грн.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что положительная тенденция по наполнению госбюджета сохранилась и в 2020 году. Ведь в первом квартале в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост по бюджетообразующим платежам, в том числе по НДС - сальдо 63,8%. Акцизный налог - плюс 2 млрд грн, или плюс 19%. Налог и сбор на доходы физических лиц - плюс 4,1 млрд, или 16,8%. Поступления акцизного налога с ликеро-водочных изделий в марте составили 131,2% с марта 2019 года. Отчисления от спирта выросли более чем в 8 раз (!) », - подчеркнул Гетьманцев.

«О чем свидетельствуют эти цифры? Они свидетельствуют о том, что с приходом новой команды в Государственную налоговую службу завершились старые схемы. Да, действительно они не могли завершиться в один день - работа продолжалась в течение многих месяцев. Но сегодня мы можем констатировать, что положение дел значительно улучшилось и независимо от того, что экономика государства падает, отчисления растут», - отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«Безусловно, это не нравится тем дельцам, которые ранее кормились, получали преступные доходы от схем, которые мы сегодня прекратили. Бесспорно, они обвиняют новую власть, обвиняют команду фискальных органов в том, что не соответствует действительности. Поэтому отсюда мы видим заявления некоторых чиновников, в том числе, и нашего Кабинета Министров, тех должностных лиц, которые были, к сожалению, нашей кадровой ошибкой, и попытки оппозиции найти темную кошку в той комнате, где ее нет», - добавил он.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о недополучения госбюджетом 5 млрд грн из-за схемы с НДС безосновательными и такими, которые не находят подтверждений. По мнению Гетманцева, Уманский распространяет заявления обиженного мальчика, которого заставили уйти.