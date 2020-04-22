Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Уманский готовится стать советником Ермака
Уманский готовится стать советником Ермака
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
ГлавнаяПолитика

Ермак объявил о назначении Уманского советником

Бывший министр будет заниматься ликвидацией схем на таможне и в налоговой.

Ермак объявил о назначении Уманского советником
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что бывший министр финансов Игорь Уманский станет его советником.

"Меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - говорится в фейсбуке Ермака.

По его словам, для координации этой работы будет создана межведомственная группа с представителями правоохранительных органов и группа аналитиков с привлечением международных аудиторов.

Для координации этой работы мы создадим межведомственную группу, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур. Также соберем аналитическую группу, в которую планируем, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом.

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", - сказал Ермак.

Напомним, 2 апреля Уманский в интервью LB.ua рассказал, что предлагал уволить главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве. По его информации, от скруток НДС бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

Он также заявил, что главу Таможенной службы Максима Нефьодова вывели в роль "фунта", а через таможню полным ходом идет контрабанда.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также