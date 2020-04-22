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"Европейская Солидарность" призывает принять законопроект о дополнительной защите медиков

Во фракции рассчитывают на рассмотрение уже в пятницу.

"Европейская Солидарность" призывает принять законопроект о дополнительной защите медиков
Ирина Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Депутаты из «Европейской Солидарности» зарегистрировали законопроект, направленный на дополнительную защиту медицинских работников. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она также отметила, что «Европейская Солидарность» настаивает на рассмотрении этого законопроекта в пятницу на внеочередном заседании Верховной Рады.

«Наша фракция сегодня зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей. Мы настаиваем, чтобы этот закон был принят на внеочередной сессии в пятницу и собираем подписи под этой инициативой», - написала Геращенко.

«Для «Европейской Солидарности» защита медиков сейчас является приоритетом номер один. Во-первых, Фонд Порошенко, наша команда уже передали больницам тысячи необходимых защитных костюмов (кстати, очень приятно было получить обратную связь от медиков, которые довольны качеством этих костюмов). Также знаю, что большую благотворительную помощь больницам во всех регионах сейчас передает корпорация «Рошен», - напомнила Геращенко.

«Во-вторых, мы настояли, чтобы в изменения в бюджет была заложена норма о страховании врачей», - отметила сопредседатель «Европейской Солидарности».

По официальным данным Минздрава Украины, 1245 медицинских работников заболели COVID19. Это практически каждый пятый случай заболевания в нашей стране.

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