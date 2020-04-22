Михаил Саакашвили может быть назначен вице-премьером по реформам

Президентское представление на его назначение в Раду пока не поступало

Завтра, 23 апреля, на вечернем заседании фракции "Слуги народа" (накануне внеочередного заседания Рады в пятницу) депутатам может быть представлена кандидатура бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в качестве вице-премьера по реформам.

Об этом Lb.ua сообщили сразу несколько источников во власти. "Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", - сказал один из них на условиях анонимности.

Во внутренних дискуссиях "СН" особо подчеркивается, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой.

Вместе с тем, президентское представление на его назначение в Раду пока не поступало, хотя документы готовятся.

Отвечая на вопрос о том, есть ли 226 голосов "за" назначение Саакашвили, один из лидеров "СН" сказал: "не знаю, сейчас ещё сложно сказать, считаем".

Телефон самого Саакашвили в настоящее время выключен, ранее на звонки отвечала его помощница.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд, с 2004 по 2013 год. В конце октября 2013 года, не дожидаясь окончания президентского срока, улетел в Брюссель. В декабре устроился преподавателем в американскую Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса, где читал лекции о европейской государственности.

После начала Евромайдана активно поддерживал участников и лидеров революции.

В декабре 2014 года Саакашвили отказался занять пост вице-премьера Украины. Как заявил Саакашвили, от поста он отказался лишь ради Грузии. По его словам, он не готов расставаться с гражданством Грузии ради должности."Моим приоритетом является моя страна - Грузия, только поэтому я не согласился на это предложение. Думаю, я принадлежу моей Грузии", - заявил экс-президент.

13 февраля 2015 года назначен советником президента Украины Петра Порошенко и председателем, созданного Совещательного международного совета реформ.

29 мая того же года президент Порошенко подписал указ о предоставлении Саакашвили украинского гражданства как "лицу, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес".

На следующий день, 30 мая, Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации, уволив с этой должности Игоря Палицу.

7 ноября 2016 года Глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили подал в отставку. 9 ноября 2016 года Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили с занимаемой должности.

Также Порошенко освободил Саакашвили с должности внештатного советника Президента Украины.

26 июля 2017 года Президент Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили. Решение было принято на основании п.2 ст.19 Закона "О гражданстве", а именно - указании ложных данных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.