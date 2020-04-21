Профильный комитет Рады рассмотрел 15% правок к законопроекту о банках (обновлено)

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по состоянию на 13:00 расмотрел примерно 1000 правок к так называемому антиколомойскому законопроекту о банках. Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Заседание комитета началось около 13:00, на нем присутствовал министр юстиции Денис Малюська.

"Рассмотрение идет по абзацам, которых немного больше 70. Сейчас рассмотрели четыре абзаца, это ориентировочно 1000 правок. Всего 235 правок учтены, в том числе все правки от "Голоса" - 10, а также от "ЕС" и "Батькивщины", - пояснил Железняк.

Комитет с 14:00 продолжает рассмотрение правок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Обновлено. Заседание комитета завершилось около 16:30, нардепы рассмотрели около 2400 поправок из 16 686, то есть 15%. Об этом Ярослав Железняк написал в Facebook.

Из интересного - голосование за последний раздел (изменения в Гражданский кодекс) набрали 12 голосов из 13 необходимых. Поэтому перейдем к этому вопросу завтра в 10:00", - уточнил парламентарий.

Напомним, что к "антиколомойскому" законопроекту подали больше 16 тысяч поправок. На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта №2571-д.

Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

Ее должны инициировать треть депутатов (сейчас - 150 человек).

Особая процедура предусматривает, что каждая фракция может выбрать не больше пяти приоритетных правок, на которых она настаивает, а каждый внефракционный депутат - по одной.

Их можно будет ставить на подтверждение во время рассмотрения в Верховной Раде. Остальные будут считаться отклоненными, если их не поддержал профильный комитет.