Минюст предложил заменить ограничение свободы пробацией и создать тюрьмы с несколькими уровнями безопасности

Министерство юстиции предложило отменить ограничение свободы как разновидность наказания и внедрить вместо него пробационный надзор.

Об этом сообщил министр Денис Малюська, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ограничение свободы - это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его границы. Зачем такое наказание существует и какова его цель сейчас уже не очень понятно. Соответственно, мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено пробационным надзором", - заявил Малюська.

"Пробационный надзор - это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязательства - например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг", - пояснил министр.

Министр утверждает, что этот метод имеет высокую эффективность. "Люди, которые проходят пробацию уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% людей абсолютно нормально ресоциализируются", - сообщил Малюська.

Кроме того, Министерство юстиции считает необходимым расширить применение общественных работ в качестве наказания.

"Совершил преступление - отработай. Конечно, речь будет идти не о тяжких преступлениях. Речь идет о мелких преступлениях, где отправлять человека в места лишения свободы нет никакого смысла. Общественные работы будут применяться как основной, так и дополнительный способ наказания, например, вместе с пробационным надзором", - объяснил министр.

Все эти изменения заложены в законопроекте о реформе пенитенциарной системы.

Также в нем содержится предложение объединить тюрьмы в универсальные учреждения исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, "чтобы разного уровня опасности преступники могли содержаться в пределах одного учреждения, а также чтобы такие учреждения содержали отдельные изолированные участки следственных изоляторов".

"Это даст нам, с одной стороны, значительную экономию бюджетных средств и позволит закрыть большое количество полупустых тюрем. С другой стороны, заключенные смогут находиться ближе к своим семьям, получать передачи и чаще общаться с родными. Для ресоциализации осужденных это крайне важно", - объяснил министр.

Также законопроект предусматривает запуск рейтинга тюрем по ряду параметров, таких как уровень соблюдения прав человека, обеспеченность заключенных, уровень качества оценки рисков и потребностей и других.