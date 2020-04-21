Из-за непрофессиональных действий Украина катится в пропасть, - Герасимов

За год, прошедший после президентских выборов, стало очевидно, что у Зеленского не справляются с вызовами и задачами, которые стоят перед государством. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов.

«Что этот год доказал? Этот год еще раз показал, что Зеленский пришел к власти на лжи. Причем на лжи двух типов. Первая ложь была, когда врали о Порошенко. И в том числе и их команда. И вторая ложь - это так называемые обещания, начиная от 4 тысяч долларов зарплаты для учителей и заканчивая очень многими другими темами», - напомнил Герасимов.

«Второе, что показал и доказал четко этот год, год назад Украина потеряла профессиональную власть, которую уважали в мире. И уверенно приложила вызовы, стоящие перед страной. И державшей в полном напряжении украинских врагов», - отметил сопредседатель« Европейской Солидарности ».

«Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти», - предостерегает Герасимов.

Он напомнил, что год назад Зеленский получил экономику, которая росла, зато уже осенью начались кризисные явления, которые теперь усиливает эпидемия коронавируса. «Когда люди получили профицит бюджета, десятки миллиардов гривен на счетах, когда получили большие золотовалютные резервы. Когда получили экономику в росте, когда они получили боеспособную армию. И через несколько месяцев у них дыра в бюджете почти 300 млрд - у меня возникает большой вопрос», - отметил Артур Герасимов.

«По их логике, когда при предыдущей власти из бюджета «воровали», почему-то было и на повышение пенсий, и на вооружение армии, и на оборонную промышленность, и на зарплаты. Пришли якобы честные. И где-то деньги подевались», - констатирует Артур Герасимов.

Народный депутат также напомнил, что именно при Зеленском начались преследования участников Майдана. «Вы посмотрите, что сейчас делается. Отпускают «беркут» и в то же самое время подозрения выдвигают активистам Майдана, вместо того, чтобы выдвигать тем, кто убивал людей на Майдане», - возмущается Герасимов.

«После них надо будет быстро и профессионально принимать глубокие серьезные решения. Ситуация настолько угрожающая, что сегодня Украина нуждается в не пиар лидере, который будет выступать по телевизору. А она требует профессионального человека, который сможет быстро вытащить Украину из той пропасти, куда она сейчас даже не катится, а летит. Единственной альтернативой сей нелепой некомпетентной власти является именно Порошенко. Посмотрите последние социологические исследования. Люди начинают прозревать, и они видят альтернативой именно Порошенко», - убежден Артур Герасимов.