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Антикоррупционный суд отказался арестовать Микитася

Бывший депутат не внес залог 100 млн гривен.

Антикоррупционный суд отказался арестовать Микитася
Фото: ВАКС

Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному суду в аресте бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася.

Ходатайство об его аресте было связано с тем, что он до сих пор не внес залог в размере 100 млн гривен.

"Так как на данное время этот залог не внесен, статья 182 [Уголовного процессуального кодекса], учитывая материальное состояние и доходы Микитася, предоставляет мне возможность обратиться к судье с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14.05.2020", - сказал прокурор во время заседания.

Однако судья Екатерина Широкая это ходатайство отклонила.

Напомним, что Микитась подозревается в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила проведенная экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

В октябре 2019 года его взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он уплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом.

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога 100 млн гривен, которую он обжаловал. Денег пока не внес.

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