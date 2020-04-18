"Европейская солидарность" требует созвать заседание СНБО по экологической ситуации

Партия «Европейская Солидарность» требует от СНБО собраться на срочное заседание и рассмотреть вопрос чрезвычайной экологической ситуации, сложившейся из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом говорится на сайте партии.

"Правительство должно немедленно принять меры, необходимые для защиты людей и преодоления последствий экологической катастрофы, в частности, в Киевской и Житомирской областях и городе Киеве, который по информации международных мониторинговых институтов, имеет самый грязный воздух на планете. Партия «Европейская Солидарность» также требует от киевской власти, мэра города Киева отчитаться о ситуации со спасением парков столицы и о тех мерах, которые должны быть приняты для недопущения пожаров в лесопарковой зоне Киева", - говорится в заявлении.

"Мы возмущены беспомощностью и бездеятельностью власти, которая неоднократно заявляла, что пожары в зоне отчуждения ликвидированы, но при этом в Киеве стоит густой дым, а жители жалуются на запах гари, который чувствуют во всех уголках столицы и в области. Такое впечатление, что власть приложилась к газовым подушкам и дышит другим воздухом, чем обычные люди. Мы требуем от власти своевременных и профессиональных действий. Каждый день и даже час промедления - это потерянные здоровья и даже жизни людей", - заявляют в "ЕС".