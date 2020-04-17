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Зеленский: шашлык во время пандемии может стоить кому-то жизни

Президент призвал помнить о важности карантина.

Зеленский: шашлык во время пандемии может стоить кому-то жизни
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не достигла пика заболевания коронавирусом, и на пасхальные и майские праздники нужно соблюдать осторожность.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания в Офисе президента о ситуации с коронавирусом.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но сверхважный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Во время совещания премьер-министр Денис Шмыгаль также рассказал, что у медиков в регионах есть много проблем, в частности с подвозом на работу и питанием.

Он заявил, что деньги на это выделены, а обеспечить эти услуги должна местная власть.

"Если власть в регионах не умеет, не знает - значит, надо рассказать, объяснить", - ответил Зеленский.

На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах финансирование выделят из Фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он заработает, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу.

Напомним, что по состоянию на утро 17 апреля в Украине выявили 4662 случая инфицирования коронавирусом. Из них 125 человек умерли, вылечились 246.

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