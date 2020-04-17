Госдума упростила получение российского паспорта для имеющих вид на жительство украинцев

Государственная дума упростила получение российского паспорта для граждан Украины, имеющих вид на жительство.

Об этом говорится на сайте парламента РФ.

Граждане Украины, а также Беларуси, Казахстана и Молдовы могут претендовать на российский паспорт без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания на территории РФ. Также жителям указанных стран не нужно доказывать свое материальное положение.

Принятый закон также разрешает получать российское гражданство без отказа от иностранного.

Напомним, в апреле 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а в июле расширил упрощенную выдачу паспортов на весь Донбасс.

В мае он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия России "паспортной агрессией".