Кабмин назначил и.о. министра энергетики Ольгу Буславец

Кабинет министров в четверг провел внеочередное заседание с единственным вопросом на повестке дня - назначении нового исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя, вместо нее назначили Ольгу Буславец.

Шубин подтвердил, что его уволили. "Да, я уволен из министерства, врио министра назначена Буславец", - рассказал он агентству "Украинские новости".

Кандидатура Буславец вносилась на внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта, но тогда этот вопрос в последний момент сняли с повестки дня.

Буславец в прошлом занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам депутата Верховной Рады Андрея Геруса, департамент Буславец в 2016 году согласовывал новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".

Напомним, что должность министра в предыдущем правительстве занимал Алексей Оржель.