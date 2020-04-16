Эксперименты с бюджетом углубляют экономический кризис

Принятый «антикризисный бюджет» свидетельствует о том, что у государства нет единой стратегии выхода из кризиса и понимания, что делать дальше. Конечно, пока предсказать и точно посчитать его влияние на экономику невозможно. Но, экспериментируя с бюджетом, власть делает из украинцев «подопытных кроликов», и насколько хватит их терпения - неизвестно.

Фото: Макс Требухов

Изменения в бюджет предусматривают возможность для политических партий отказаться от государственного финансирования на определенный период. Еще 26 марта глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в Facebook заявил, что партия отказывается от государственного финансирования на 2020 год. Они предложили перевести эти деньги в Стабилизационный фонд на нужды украинских медиков, которые борются с коронавирусом. Впоследствии оказалось, что партия не может этого сделать, поскольку это не предусмотрено законом.

Но что помешало народным избранникам принять четкое решение об отказе от государственного финансирования без слов о «возможности»? Хотя бы на время карантина.

Грузия в 10 раз меньше Украины и также входит в группу стран наибольшего риска. Но еще в середине марта этого года грузинское правительство выделило 2 млрд. лари (примерно 700 млн. долларов) на поддержку грузинской экономики. Гражданам, которые будут потреблять до 200 киловатт электроэнергии и до 200 кубов газа, государство за март-май полностью покроет все расходы на коммунальные услуги, воду, уборку территории и т.д. Кроме того, соответствующие органы идентифицируют всех, кто с начала карантина потерял работу, и компенсируют потерянное.

А Украина?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что уже в мае этого года будет создано 500 000 рабочих мест. Мне не удалось найти информацию от Кабмина относительно экономического обоснования таких амбициозных целей. Вместе с тем я помню ТОП - 5 первоочередных задач экс-премьер-министра Алексея Гончарука, среди которых - создание 1 миллиона рабочих мест, но в ближайшие пять лет.

Не напоминает ли это вам детскую сказку «Золотой ключик» и поле чудес? «Зарой золотой - выкопаешь пять». Только где же зарытый золотой?

Мы помним, как подняло общественное возмущение размеры зарплат членов наблюдательных советов государственных предприятий. Но в новопринятом бюджете «щедрость» нашей власти и народных избранников, проголосовавших за него в части уменьшения размера зарплат руководителей и членов набсоветов государственных компаний, удивляет. С размерами «своих» заработных плат они, мягко говоря, «слукавили» - зарплаты не превышают 10 минимальных окладов - 47 230 гривен. Но это только на период карантина, то есть на несколько месяцев. Норма об установлении таких размеров до конца 2020 года отсутствует.

Также меня удивляет реакция Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко на «безумный» рост безработицы за 3,5 месяца этого года и прогнозы относительно всплеска безработицы в апреле-мае из-за упрощения процедуры регистрации в центрах занятости, сокращение на 25% активных вакансий по данным центра занятости. Оказывается, этого «ожидали», и «средства предусмотрены в бюджете в тех или иных статьях».

Но, возможно, господин министр забыл, что в Украину из-за границы вернулись еще 2-3 миллиона работников. По состоянию на 1 января 2020г. мы имели безработного населения - 1488 тыс. человек, а по состоянию на 9 апреля количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 377 тыс. Человек. По обновленному прогнозу Минэкономики, уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%. То есть, 6-7 миллионов украинцев могут остаться без работы. Я считаю, что одна из важнейших задач власти пока - это принятие неотложных мер и принятия конкретных решений на помощь этим людям.

Все изменения в госбюджет планировались с целью создания стабилизационного фонда борьбы с COVID-19. Но сначала говорили о размере фонда в 200 млрд. грн., потом их уже стало 124 млрд. грн., позже правительство подало изменения в бюджет уже с 97 млрд. грн. А в итоге после заседания бюджетного комитета оставили 64,7 млрд. грн. Для сравнения - грузинское правительство выделило на борьбу с коронавирусом 110 млн. долларов. Украинцам остается надеяться, что эти 64,7 млрд действительно пойдут на закупку товаров, работ/услуг для борьбы с эпидемией, на доплаты пенсионерам, медикам и тем, кто непосредственно ликвидирует COVID-19, а также обеспечивает жизнедеятельность населения, на оказание помощи семьям медиков, погибших от коронавируса и тому подобное.

К сожалению, я не увидел в главной смете страны конкретных мер поддержки экономики. Один на один оставили предпринимателей, которые уже прекратили деятельность, тех, кто вынужденно потерял работу или часть заработка и не имеет значительных финансовых ресурсов. При том, что меры жесткого карантина уже нанесли сильный удар по экономике, бизнесу и доходах населения. И если немедленно не смягчить карантин, такие ограничения приведут к худшим последствиям для населения, чем последствия от самой эпидемии.