Коронавірусні зміни до бюджету

Прийняли зміни до держбюджету : скоротили видатки на освіту, науку, культуру, спорт і місцеве самоврядування... проте, додали більше 71 мільярд Мінфіну (на виплату боргів?), збільшили видатки на карально-поліцейські органи, незмінними залишилися видатки на утримання офісу президента, уряду, міністерств.

Фото: пресс-служба НБУ

З бюджетних змін промовисто видно пріоритети влади:

Фінансування культури скорочують майже у два рази на 7 мільярдів.

Фінансування Верховної Ради скорочують лише на два відсотки.

Показати приклад економії та почати із себе і урядовці і нардепи не захотіли…

Це ж справжні слуги народу, тому зробити як їх попередники з 7 скликання у 2014 році та скоротити собі зарплату до 4600 грн, слуги не змогли. Проте, народу слуги багато чого урізали.

Ось лише деякі приклади скорочень:

* виплата пільг та житлових субсидій (- 8,2 млрд грн);

* фінансування Державного фонду регіонального розвитку (- 2,6 млрд грн);

* розвиток фізичної культури та спорту (- 2,3 млрд грн);

* субвенція на розвиток об'єднаних територіальних громад (- 2,1 млрд грн);

* функціонування Фонду енергоефективності (- 1,6 млрд грн);

* субвенція на соціальний захист педагогічних працівників (- 1,55 млрд грн);

* виплата допомоги багатодітним і малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю тощо (- 1,3 млрд грн);

* статистичні спостереження, тобто перепис населення (- 1,2 млрд грн);

* субвенція на місцеві вибори (- 1,15 млрд грн);

* субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (- 1 млрд грн).

* Загалом у Міністерства освіти забирають близько 3 мільярдів гривень з 44.

* Повністю прибрали фінансування фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту - 500 мільйонів.

* Суттєво постраждав фонд розвитку вищих навчальних закладів - на 250 мільйонів.

* Підтримку пріоритетних напрямів наукових досліджень - на 400 млн.

*Фінансування "Нової української школи" урізають на 361 мільйон з 1,4 мільярда.

*Субвенція на "Спроможну школу" зменшується на 1 млрд гривень.

Бюджет міністерства внутрішніх справ збільшують на 195 мільйонів до понад 93 мільярдів гривень.

До речі, в європейських країнах під час епідемії збільшують видатки на соціальні потреби населення, тільки в Україні скорочують...

А чому б чиновникам не показати приклад зі скорочення видатків на себе любих з офісу ПреЗЕдента, уряду, міністерств і т.п.?