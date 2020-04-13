Секвестр бюджета: жизнь в кредит, который ещё не дали

13 апреля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла изменения в бюджет, увеличив дефицит, показатели инфляции и безработицы. Прогнозируемый рост экономики в условиях борьбы с пандемией коронавируса, на что выделили почти 65 млрд. грн, поменяли на отрицательный показатель – минус почти 4% по итогам года. Правда, заложенное увеличение расходов в реальности рассчитали «наперёд». С учетом ожидаемого кредита МВФ, который не будет выделен без принятия «антиколомойского» законопроекта.

Фото: facebook/Евгения Кравчук

«На самом деле, денег нет»

Ещё перед началом внеочередного заседания депутаты из разных фракций (кто в простых масках, кто же в респираторах и перчатках) активно давали свои оценки по ключевому вопросу повестки дня — секвестру бюджета. Так, глава депутат «Слуги народа» и глава банковского комитета Даниил Гетманцев возле парламента признавался журналистам, что в доработанной версии изменений в бюджет (30 марта первый вариант законопроекта поддержали только 223 депутатов, – LB.ua) существенно пересмотрены все основные показатели. «Можно вообще сказать, что это новый бюджет», – явно без особого настроения констатировал он, анонсируя: падение ВВП будет минус 3,9% (предыдущий прогноз – плюс 3,7%), реальной зарплаты – на 0,3%, безработица – 9,4% (предыдущий прогноз – 8,1%) , курс доллара – 29,5 грн (изначально заложено было – 27 грн), инфляция – 8,7%, в сравнении с 5%. И самое главное – минус 120 млрд. грн доходной части бюджета.

Гетманцев не скрывал: «дыру» в бюджете хотят покрыть за счёт транша МВФ: «В самом бюджете эти средства не прописаны, но на их получение мы очень надеемся. В случае их получения, пережить кризис будет намного легче». Добавив, что на данный момент прогнозировать дату следующего внеочередного заседания для принятия т.н. «антиколомойского» законопроекта (как того требует МВФ, – LB.ua) ещё рано. «Сравнительные таблицы с больше, чем 16 тысячами поправок, до сих пор не готовы», – добавил нардеп.

Его коллега по фракции Ирина Верещук была ещё более категоричной. По ее словам, изменения в бюджет не предполагают поддержку малого и среднего бизнеса. «Мы просто распылились на финансирование разных отдельных программ для борьбы с коронавирусом. Более того, учли даже некоторые «хотелки» отдельных депутатов и непонятные статьи: строительство базы в Яремче для биатлонистов (70 млн. грн, – LB.ua), на финансирование Долгового агентства, а не реструктуризацию долгов. Если раньше каждая третья гривна у нас была «долговой», то теперь будет каждая вторая. Но даже в таких условиях мы продолжаем «забавы» со строительством спортивных баз. Важно, что в итоге так и не заложили в изменениях к смете стратегического видения: что делаем с экономикой?» – возмущалась она.

Фото: facebook/ Irina Vereshchuk

Депутат фракции «ЕС», глава налогового комитета, в прошлом созыве Нина Южанина обратила внимание, что на сам специальный фонд по борьбе с коронавирусом в итоговой версии выделено 64,7 млрд. грн, а не 200 млрд., как планировали изначально.

«С учетом явных налоговых недопоступлений в бюджет дыра составит минимум 145 млрд. грн. Ведь только за первый квартал мы видим негативный результат – минус 45 млрд. грн... И самое важное. Правительство режет и сокращает, выделяет на другие статьи за счёт будущих заимствований. Но где они, скажите мне? Их нет сегодня. То есть изменения в бюджет без конкретных источников поступлений – это просто бумажка. На самом деле, денег нет», – предупредила она.

Нардеп «Голоса» Ярослав Железняк тоже пообещал, что его фракция точно не поддержит «бюджет полицейского государства».

«Изменениями не просто сохранены, а увеличены расходы на МВД (на 195 млн. грн, – LB.ua) и Офис президента (плюс 7 млн. грн, – LB.ua). При этом сократили финансирование сферы образования — на 3% по итогам года, на переквалификацию врачей, порезали «культуру». Этот бюджет – нереалистичный. Нет сомнений, что в ближайшее время «Слуга народа» вновь придёт в сессионный зал, чтобы опять кромсать бюджет. Главное. В этом бюджете они закладывают 298 млрд. грн дефицита – это разница между расходами и доходами. Эту разницу они планируют покрыть только за счёт международной поддержки как МВФ, так и других доноров. Поэтому мы изначально требовали в первую очередь принять закон о банках, а потом изменения в бюджет. Но у них вообще отсутствует элементарная логика», – вторил он опасениям фракции «ЕС».

Само же внеочередное заседание Рады началось не с рассмотрения двух законопроектов по секвестру бюджета, а с выступления от имени фракций «Батькивщина» и «ЕС». Юлия Тимошенко с трибуны парламента призвала не голосовать за «коррупцию» бюджета, а срочно созвать в Раде совещание с президентом и Кабмином для разбора полетов. Юлия Владимировна напомнила заявления экс-министра финансов Игоря Уманского (сказанные в интервью LB.ua): «Сегодня Кабмин нам предлагает проголосовать за «снятие» 120 млрд. грн с доходной части бюджета в год. Это почти в два раза больше, чем сам стабилизационный фонд (на борьбу с коронавирусом, – LB.ua). Уманский же вскрыл как раз все коррупционные сделки и т.н. «скрутки» с НДС. В среднем, за квартал бюджет не получает 30 млрд грн. И как раз это есть те 120 млрд. грн по итогам года, которые сегодня «списывает» правительство. То есть из доходной части бюджета просто «срезают» эти 120 млрд. грн., а не борются с коррупцией», – эмоционально выступала она.

Петр Порошенко при обсуждении секвестра назвал его «просто фееричным». Экс-президент напомнил, что передал страну новой команде с почти 5% ростом экономики. «Но вы за несколько месяцев все спустили по ветру. Китайцы ещё не знали о появлении коронавируса, а у нас уже обвалилась промышленность, покатился ВВП. Дыру латать нужно не за счёт силовиков, которым добавляют в этих условиях финансирование. Вы же разрушаете новую украинскую школу, систему профтехобразования, душите культуру и объединённые территориальные общины... Делайте что-то, чтобы 21 мая – ваша годовщина (инаугурации Владимира Зеленского, – LB.ua) не выглядела, как поминки», – заявил он.

Фото: eurosolidarity.org

Быстрое «за»

Критика, впрочем, не помешала премьеру Денису Шмыгалю всего за три минуты представить изменения в бюджет. После чего спикер поставил их на голосование, и на табло появилось 249 голосов «за». Поддержали изменения в бюджет 231 «слуга», 3 внефракционных и 15 нардепов из группы «Доверие».

К слову, руководитель группы «Доверие» Олег Кулинич обосновал такую позицию его группы просто. «Идеальных решений не бывает... Но благодаря нашим требованиям удалось отстоять 1,5 млрд. грн средств для ОТГ. Плюс наша группа выступала против начисления пени для коммунальных предприятий централизованного водо- и теплообеспечения на период пандемии. Также нам удалось отстоять акциз на топливо, который останется у местных бюджетов. Аналогично сохранены все средства на ремонт дорог, без чего не будут работать ни система образования, ни другие отрасли. Важно, что в финальной версии бюджета остались также 4 млрд. грн на поддержку аграриев», – рассказывал депутат.

Кстати, этими же достижениями по сохранению ряда статей откровенно хвастались и в «Слуге народа». Так, замглавы фракции Евгения Кравчук доложила, что на «большую стройку дорог» оставили финансирование (72 млрд. грн. на год, – LB.ua).

Еще 29,7 млрд. грн дополнительно выделено на повышение пенсионных выплат, в том числе на индексацию пенсий и на разовую поддержку пенсионеров в размере 1 тыс. грн.

Расходы в размере 125 млрд. грн, предусмотренные на оборону (самая большая сумма за годы войны), также не сокращалась.

При этом Кравчук поспешила успокоить: мол, не все статьи финансирования культуры порезаны. «Например, на Украинский институт книги будет выделено 100 млн. грн. А 135 млн. пойдет на финансирование мероприятий в сферах культуры и искусств, охраны культурного наследия, государственной языковой политики. Украинский культурный фонд получит 400,86 грн», – перечислила она.