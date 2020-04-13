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Рада отсрочила подачу деклараций о доходах за 2019 год до отмены карантина

Декларации подаются не позже последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.

Рада отсрочила подачу деклараций о доходах за 2019 год до отмены карантина
Фото: LB.ua

Верховная Рада отсрочила подачу деклараций о доходах за 2019 год государственными служащими до отмены карантина.

За законопроект об изменениях в госбюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают "Українськi Новини".

Согласно изменениям, декларации подаются не позже последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором отменяется карантин.

Соответствующие изменения внесены также в закон "О предотвращении коррупции".

Напомним, закон предусматривает подачу деклараций за прошлый год до 1 апреля.

17 марта Рада отсрочила подачу деклараций за 2019 год до 1 июня и освободила госслужащих от ответственности за их несвоевременную подачу в период карантина.

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